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«Поменяй стилиста»: фигуристая Шарапова превратилась в прямоугольник
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«Поменяй стилиста»: фигуристая Шарапова превратилась в прямоугольник 

Дни.ру + ещё 1 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Мария посетила один из показов Недели моды. Знаменитая теннисистка появилась на публике в платье, невыгодно скрывающим фигуру.
Шарапова известна не только профессиональными, но и великолепными внешними данными. Длинноногая красавица имеет стройную, подтянутую фигуру. Однако на сей раз Мария ошиблась с выбором наряда.
Черно-белое платье с геометрическим рисунком превратило фигуру теннисистки в прямоугольник безо всяких изгибов и намека на талию. Судя по всему, звезда спорта настолько занята своей карьерой и личной жизнью (она встречается с британским миллионером Александром Гликсом — прим. ред.), что на выходы в свет у нее совсем не остается времени. Подобных тусовок у девушки нет.
Мария разместила снимок с Недели моды на своей странице в Instagram. «Спасибо за это красивое платье… Что еще более важно, спасибо вам за волнующий, волшебный вечер. Центральный парк, под вечерним туманом… вечный романтизм», — подписала фото Шарапова.
Критика пользователей соцсети не заставила себя долго ждать. «Маша, я тебя люблю и уважаю… Поменяй стилиста», «Пошловатый узор на платье», «Не узнаю Марию», «Позаботьтесь о своей красоте», — написали фолловеры. Однако преданные поклонники отметили, что русская красавица прекрасна в любом виде.
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