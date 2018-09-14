«Поменяй стилиста»: фигуристая Шарапова превратилась в прямоугольник

Мария посетила один из показов Недели моды. Знаменитая теннисистка появилась на публике в платье, невыгодно скрывающим фигуру.

Шарапова известна не только профессиональными, но и великолепными внешними данными. Длинноногая красавица имеет стройную, подтянутую фигуру. Однако на сей раз Мария ошиблась с выбором наряда.

Черно-белое платье с геометрическим рисунком превратило фигуру теннисистки в прямоугольник безо всяких изгибов и намека на талию. Судя по всему, звезда спорта настолько занята своей карьерой и личной жизнью (она встречается с британским миллионером Александром Гликсом — прим. ред.), что на выходы в свет у нее совсем не остается времени. Подобных тусовок у девушки нет.

Мария разместила снимок с Недели моды на своей странице в Instagram. «Спасибо за это красивое платье… Что еще более важно, спасибо вам за волнующий, волшебный вечер. Центральный парк, под вечерним туманом… вечный романтизм», — подписала фото Шарапова.

Критика пользователей соцсети не заставила себя долго ждать. «Маша, я тебя люблю и уважаю… Поменяй стилиста», «Пошловатый узор на платье», «Не узнаю Марию», «Позаботьтесь о своей красоте», — написали фолловеры. Однако преданные поклонники отметили, что русская красавица прекрасна в любом виде.