Ещё
«Реал» впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Испании 

Газета.Ru + ещё 5 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Мадридский "Реал" сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче 4-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает "Советский спорт".
Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:1.
На 32-й минуте хозяев вперед вывел форвард Икер Муньяин. «Сливочные» на 63-й минуте игры сравняли счет благодаря усилиям хавбека Иско.
Ранее сообщалось, что «Барселона» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом».
Футбол. Чемпионат Испании. 4-й тур "Атлетик Б" (Бильбао) — «Реал М» (Мадрид) — 1:1 Голы: 1:0 — Муньяин, 32; 1:1 — Иско, 63
Газета.Ru: последние новости
Роналду увеличил продажи "Ювентуса" на 145 процентов "Отравители" Скрипалей рассказали о своей поездке в Солсбери Тихонов о разгроме от "Арсенала": мы выглядели безобразно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели3
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Скандал с Уильямc получил продолжение34
Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина
В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение