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Викторина «Города Югры». Список «знатоков истории» опубликован в Интернете
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Викторина «Города Югры». Список «знатоков истории» опубликован в Интернете 

АиФ Югра 8 часов назад
Фото: АиФ Югра
Списки прошедших в очередной тур викторины «Города Югры» опубликованы на портале «Открытый регион — Югра».
Директор «Центра „Открытый регион“ Оксана Макеева обратилась к участникам викторины: „От имени всей дружной команды организаторов, всех, кто участвовал в подготовке нашей Викторины „Города Югры“, а это тысячи человек — окружной и городские оргкомитеты, волонтеры, помощники, наши уважаемые партнеры, мы поздравляем всех победителей Викторины, знатоков истории родного края, тех, кто правильно ответил на вопросы! Мы искренне желаем вам помимо звания победителя получить еще и ценный подарок. Оставайтесь с нами, следите за трансляциями церемоний на нашем портале 15 и 16 сентября“.
Номера анкет участников, правильно ответивших на вопросы анкеты Викторины, можно найти в разделе „Списки победителей Викторины“. Там вам предложат выбрать город, в котором вы проживаете. Затем произойдет автоматическое скачивание файла в формате.xlsx. Номер участника написан на анкете в области QR-кода.
Именно эти уникальные номера анкет будут участвовать в процедуре определения победителей — обладателей ценных подарков.
Кстати, первые победители будут определены уже на этих выходных. Процедуры состоятся 15 и 16 сентября 2018 года в соответствии с графиком трансляций.
Отметим, что по данным организаторов, из 302 560 анкет в следующий тур прошли 300 348.
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