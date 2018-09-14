Федотов — о футболе в России: «Если говорить, что это фуфло, то даже хорошее будет фуфлом»

Рулевой «Оренбурга» Владимир Федотов высказал мнение о том, как сделать российский футбол более привлекательным.

"Смотрим повтор матча «Челси» — «Борнмут». Надо понимать, что «Челси» — сборная мира, одна из 10 лучших команд планеты. Что делать «Борнмуту»? Они обороняются вдесятером, процент владения — 82 на 18 в некоторых промежутках. Уровень мастерства абсолютно несопоставимый. Да, они могут раскрыться, но чем это закончится? Наши ребята комментируют «Челси» — «Борнмут», и ни одного слова об «автобусе». Они не ругают «Борнмут», потому что это Англия.

Так вот, зачем мы сами убиваем интерес к футболу? Мы внушаем в голову болельщиков эту мысль. Потом болельщики пишут, что все играют в «автобус». Как бы ни играли, это клише повешено: «Опять эти паркуют автобус».

Нужно забыть про «автобусы», перестать вешать ярлыки и получать удовольствие от футбола, который показывают команды. Он неплохой. Не надо создавать этот стереотип, не надо вводить болельщиков в заблуждение. В каждом матче есть нерв, если мы это примем, то футбол расцветет — он это почувствует. А если давить, говорить, что это фуфло, то даже хорошее будет фуфлом, поверьте мне", — сказал Федотов.

После шести туров «Оренбург» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.