«Звезда-2005» разгромно проиграла в Норвегии клубу «ЛСК» в Лиге чемпионов

«Звезда-2005» неудачно стартовала в Лиге чемпионов 2018/19 гг. В первом матче 1/16 финала пермские футболистки в Лиллестреме уступили норвежскому клубу «ЛСК Квиннер» — 0:3.

Причём хозяйки повели в счёте уже на второй минуте матча после точного удара Ани Сенстевольд. А к 14-й минуте красно-рыжие проигрывали уже 0:2 после гола Ингрид Квернвольден. Победную точку в матче поставила Эмили Хови на 80-й минуте, отличившаяся после розыгрыша углового.

Ответный поединок пройдёт в Москве 27 сентября на «Сапсан Арене». Игра состоится не в Перми, потому что у стадиона «Звезда» отсутствует сертификат ФИФА.