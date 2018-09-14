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«Звезда-2005» разгромно проиграла в Норвегии клубу «ЛСК» в Лиге чемпионов
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«Звезда-2005» разгромно проиграла в Норвегии клубу «ЛСК» в Лиге чемпионов 

АиФ Пермь + ещё 1 8 часов назад
Фото: АиФ Пермь
«Звезда-2005» неудачно стартовала в Лиге чемпионов 2018/19 гг. В первом матче 1/16 финала пермские футболистки в Лиллестреме уступили норвежскому клубу «ЛСК Квиннер» — 0:3.
Причём хозяйки повели в счёте уже на второй минуте матча после точного удара Ани Сенстевольд. А к 14-й минуте красно-рыжие проигрывали уже 0:2 после гола Ингрид Квернвольден. Победную точку в матче поставила Эмили Хови на 80-й минуте, отличившаяся после розыгрыша углового.
Ответный поединок пройдёт в Москве 27 сентября на «Сапсан Арене». Игра состоится не в Перми, потому что у стадиона «Звезда» отсутствует сертификат ФИФА.
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