Панков проанализировал «рост акций» коммунистов на выборах

В своем Телеграм-канале «Пара слов» парламентарий разбирает причины победы оппозиции на некоторых избирательных участках.

«Итак, а что же наши соседи в Самарской области. Губернатора выбрали, депутата Госдумы тоже… а вот выборы в гордумы в знаковых городах (как бы это помягче сказать) провалили…. В Сызрани коммунисты впервые в истории города победили «Единую Россию» . Список КПРФ набрал 36,1%, тогда как «ЕР» — 34,6%. Да, за счёт одномандатных ЕР вытащила ситуацию от полного провала. А от позора не избежали. И все же кто виноват в том, что проиграли? Причин много. Жизнь горожан в последнее время постоянно ухудшалась, их проблемами власть не занималась. Закрылись многие градообразующие предприятия, в том числе завод «Пластик» в 2016 году. Люди остались на улице. Сызранские единороссы, которые были у власти более 20 лет, ничего не сделали, чтобы убедить людей голосовать за партию.

Но выборы в думу Сызрани для партии оказались не столь провальными, как в Тольятти, здесь по единому округу победили тоже коммунисты — 35,52%.

Тольятти — второй город по численности в Самарской области, считается в политических кругах оппозиционным городом, так как здесь проблемы с трудоустройством, в том числе, из-за сокращений на «АвтоВАЗе»

Также скажу, в городе был зафиксирован один из худших показателей по явке, а победивший на выборах губернатора Азаров набрал наименьшее число голосов при самой слабой явке.