Панков проанализировал «рост акций» коммунистов на выборах 

В своем Телеграм-канале «Пара слов» парламентарий разбирает причины победы оппозиции на некоторых избирательных участках.
«Итак, а что же наши соседи в Самарской области. Губернатора выбрали, депутата Госдумы тоже… а вот выборы в гордумы в знаковых городах (как бы это помягче сказать) провалили…. В Сызрани коммунисты впервые в истории города победили «Единую Россию». Список КПРФ набрал 36,1%, тогда как «ЕР» — 34,6%. Да, за счёт одномандатных ЕР вытащила ситуацию от полного провала. А от позора не избежали. И все же кто виноват в том, что проиграли? Причин много. Жизнь горожан в последнее время постоянно ухудшалась, их проблемами власть не занималась. Закрылись многие градообразующие предприятия, в том числе завод «Пластик» в 2016 году. Люди остались на улице. Сызранские единороссы, которые были у власти более 20 лет, ничего не сделали, чтобы убедить людей голосовать за партию.
Но выборы в думу Сызрани для партии оказались не столь провальными, как в Тольятти, здесь по единому округу победили тоже коммунисты — 35,52%.
Тольятти — второй город по численности в Самарской области, считается в политических кругах оппозиционным городом, так как здесь проблемы с трудоустройством, в том числе, из-за сокращений на «АвтоВАЗе».
Также скажу, в городе был зафиксирован один из худших показателей по явке, а победивший на выборах губернатора Азаров набрал наименьшее число голосов при самой слабой явке.
Возможно потому, что они помнят его еще мэром Самары. Возможно и другое. История циклична, люди хотят защиты и понимания власти. Вот и в Саратове на довыборах проиграли один округ КПРФ. Власть думала ее лелеют и любят в Заводском районе. Ан нет. Прежнему мэру говорили из-за женщины Трою разрушили. И Исаеву говорили. Мэров выгоняли, а женщин повышали. Вот и сейчас она в мэрии Москвы трудится. Ее не вижу, но почерк узнаю. Не знаю почему, но люди абсолютно осознанно пришли и проголосовали против действующей власти. Может пора задуматься, а что вы делаете не так? Почему избиратели не видят другой альтернативы? А может власть и партия не те обещания давали? Ведь на прошлых выборах работа велась, результаты были. Может быть ЕР просто не работала, надеялась на другое? Определённо можно сказать, что выводы нужно делать здесь и сейчас, дальше может быть уже поздно. Или с другими людьми из власти. Думаю лоцманы с других партий прорабатывают маршрут Авроры и ее выстрел с Самары. Печально», — пишет Панков.