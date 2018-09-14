Ядовитое и страшное растение выросло в центре Костромы

Борщевик с боем пробивается на костромские улицы, узнал KOSTROMA.TODAY. Растение, которое оставляет на коже человека опаснейшие ожоги, добралось до областной столицы.

Как пишет «Народная газета», в Костроме насчитали 67 участков, где растет борщевик. Ядовитый сорняк заметили в центре — «чуть ли не на Сусанинской площади». К счастью, здесь растение быстро заметили и уничтожили.

При этом борщевик уже чувствует себя хозяином в Давыдовских микрорайонах, а так же на улицах Костромской и Профсоюзной.

Уничтожить его очень сложно. Яркий пример — улица Никитская. Сорняк прет во все стороны у дома под №100. Жителей многоэтажки спасали от опасного соседа разными способами — выкапывали и корчевали. Но побеги вновь растут и растут.

Не ровен час, вездесущий сорняк захватит всю Кострому — так же, как и многие районы нашей области. Правда, за расселением ядовитого растения тщательно следят и объявляют химическую войну — травят гербицидами.