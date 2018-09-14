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Ядовитое и страшное растение выросло в центре Костромы
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Ядовитое и страшное растение выросло в центре Костромы 

Kostroma.Today 8 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Борщевик с боем пробивается на костромские улицы, узнал KOSTROMA.TODAY. Растение, которое оставляет на коже человека опаснейшие ожоги, добралось до областной столицы.
Как пишет «Народная газета», в Костроме насчитали 67 участков, где растет борщевик. Ядовитый сорняк заметили в центре — «чуть ли не на Сусанинской площади». К счастью, здесь растение быстро заметили и уничтожили.
При этом борщевик уже чувствует себя хозяином в Давыдовских микрорайонах, а так же на улицах Костромской и Профсоюзной.
Уничтожить его очень сложно. Яркий пример — улица Никитская. Сорняк прет во все стороны у дома под №100. Жителей многоэтажки спасали от опасного соседа разными способами — выкапывали и корчевали. Но побеги вновь растут и растут.
Не ровен час, вездесущий сорняк захватит всю Кострому — так же, как и многие районы нашей области. Правда, за расселением ядовитого растения тщательно следят и объявляют химическую войну — травят гербицидами.
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