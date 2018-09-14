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Хосеп Гвардьола: «Извините, де Брейне не продается»
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Хосеп Гвардьола: «Извините, де Брейне не продается» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола выразил слова восхищения в адрес полузащитника Кевина де Брейне. Испанец также исключил возможность продажи бельгийского футболиста.
— Де Брейне очень хорош, — приводит FourFourTwo слова Гвардьолы. — Он очень динамичный игрок. На днях я познакомился с его родителями. Вы часто понимаете, какие дети, когда знаете их родителей. Он невероятный парень. Его отступные — 250 миллионов евро. Извините, он не продается.
27-летний бельгиец получил травму на тренировке 15 августа. У де Брейне диагностирован разрыв наружной коллатеральной связки коленного сустава. Операция не потребуется, но восстановление займет около трех месяцев.
В прошлом сезоне футболист провел 52 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 21 результативную передачу.
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