Эвандер Кейн: «После подписания Карлссона „Сан-Хосе“ должен думать только о победе в Кубке Стэнли» 

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн прокомментировал обмен защитника Эрика Карлссона. Игрок перешел в «Шаркс» из «Оттавы».
— Вот это год. Это должен быть наш сезон, — цитирует официальный сайт НХЛ Кейна. — Мы подписали такого игрока, смотрим на состав, который уже есть… Молодые хоккеисты прогрессировали, мы подписали двукратного обладателя Норрис Трофи, в составе у нас есть еще один победитель Норрис Трофи — Брент Бернс.
У нас уже не может быть оправданий. мы должны собрать все вместе, выйти на лед, провести хороший сезон и, как я уже говорил, сосредоточиться не на выходе в плей-офф или проходе далеко, а только на победе в Кубке Стэнли.