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В Москве задержали угрожавшего Егору Криду расправой
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В Москве задержали угрожавшего Егору Криду расправой 

Peopletalk 8 часов назад
Фото: Peopletalk
На днях в Махачкале должен был пройти концерт Егора Крида (24), но его отменили из-за соображений безопасности артиста. В Интернете развернулась целая информационная война против певца: соцсети заполнены сообщениями: «Не приезжай в Дагестан»; «Тебе что, в Москве петь негде?»; «Не приезжай в Махачкалу, тут не нужна всякая петушиная нечисть!» А кто-то вообще назвал тех, кто идет на концерт Егора, слугами дьявола: «Нам ещё не хватало этой грязи в Дагестане, долой прочь, слуги Дьявола, и кто ходит на такие концерты. Разве они люди, это не люди».
Позже ситуацию прокомментировал борец UFC Хабиб Нурмагомедов (29), заявив об отмене концерта «не велика потеря». Тогда Тимати (35) записал видеообращение к спортсмену, предложив решить конфликт лично, однако Хабиб ответил и на это, не стесняясь в выражениях: «Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на своё мнение — это смешно, какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь» (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.). Закончилось все тем, что за артистов Black Star вступился Рамзан Кадыров (41).
«Тимати, это для тебя! Звони 24/7! Кавказцы не понимают: 24 и 7 это не цифры, это в сутках 24 часа. И 7 дней в неделю. Братья мои дагестанцы, не обижайте друг друга! Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь! Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры не будут — никто. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — сказал глава Чеченской республики в видеообращении.
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Кто не понял, тот поймёт @za_kadyrov_95)))
A post shared by Black Star (@timatiofficial) on  Sep 12, 2018 at 1:17pm PDT  Ну а сегодня стало известно, что один из угрожавших Криду на просторах Сети был задержан в Москве. Издание «Комсомольская правда» сообщает, что уроженец Дагестана был отправлен на родину для допроса. Пока никакой информации о личности хейтера нет.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-moskve-zaderzhali-ugrozhavshego-egoru-kridu-raspravoj/
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