Гвардиола не говорил об отступных ДЕ Брейне в размере €250 млн 

Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи об отступных в контракте бельгийского хавбека Кевина Де Брейне в размере €250 млн, сообщает Sport24.
"Я ничего об этом не знаю. Журналист спросил меня, продадим ли мы его за 250 миллионов, и я сказал «нет». Я не думаю, что в его контракте пункт об отступных", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.
Ранее сообщалось, что Гвардиола заявил о том, что сумма отсутпных бельгийца составляет €250 млн и он не продается.
Ранее Гвардиола выразил желание возглавить сборную.