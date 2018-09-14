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Гвардиола не говорил об отступных ДЕ Брейне в размере €250 млн
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Гвардиола не говорил об отступных ДЕ Брейне в размере €250 млн 

Газета.Ru + ещё 6 13 часов назад
Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи об отступных в контракте бельгийского хавбека Кевина Де Брейне в размере €250 млн, сообщает Sport24.
"Я ничего об этом не знаю. Журналист спросил меня, продадим ли мы его за 250 миллионов, и я сказал «нет». Я не думаю, что в его контракте пункт об отступных", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.
Ранее сообщалось, что Гвардиола заявил о том, что сумма отсутпных бельгийца составляет €250 млн и он не продается.
Ранее Гвардиола выразил желание возглавить сборную.
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