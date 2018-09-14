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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: Де Брёйне не продаётся
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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: Де Брёйне не продаётся 

RT на русском + ещё 4 5 часов назад
Фото: RT на русском
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал своё мнение по поводу бельгийского полузащитника Кевина Де Брёйне, который подписал шестилетний контракт с клубом.
«Де Брёйне очень хорош, он очень динамичный игрок. Марсело Бьельса сказал мне, что он его любимый игрок. Кевин делает на поле всё», — цитирует Гвардиолу FourFourTwo.
Он также сказал, сколько командам придётся потратить денег, чтобы приобрести бельгийского полузащитника.
«Де Брёйне — невероятный мальчик. Сумма отступных составляет €250 миллионов. Но извините, он не продаётся», — заключил Гвардиола.
Ранее Гвардиола заявил о желании тренировать сборную.
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