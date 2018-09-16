В Приморском крае проголосовали средняя явка избирателей

По сообщению секретаря Избирательной комиссии Приморского края Камаевой Натальи Вадимовой, к 12:00 на выборах в Приморском крае проголосовали 13,54% приморцев, которые были внесены в списки избирателей.

"Голосование проходит в штатном режиме, поступило всего две жалобы, которые находятся на стадии рассмотрения ", — рассказала Наталья Вадимовна.

Наибольшая явка граждан отмечена в Октябрьском районе, здесь проголосовать пришло 23,44% избирателей, Активность граждан во Владивостоке составила более 8%.

Отметим, предварительные результаты голосования будут объявлены 17 сентября в 2.00, 4.00, 6.00 и 10.00.