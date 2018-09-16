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В Приморском крае проголосовали средняя явка избирателей
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В Приморском крае проголосовали средняя явка избирателей 

АиФ-Владивосток + ещё 3 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
По сообщению секретаря Избирательной комиссии Приморского края Камаевой Натальи Вадимовой, к 12:00 на выборах в Приморском крае проголосовали 13,54% приморцев, которые были внесены в списки избирателей.
"Голосование проходит в штатном режиме, поступило всего две жалобы, которые находятся на стадии рассмотрения ", — рассказала Наталья Вадимовна.
Наибольшая явка граждан отмечена в Октябрьском районе, здесь проголосовать пришло 23,44% избирателей, Активность граждан во Владивостоке составила более 8%.
Отметим, предварительные результаты голосования будут объявлены 17 сентября в 2.00, 4.00, 6.00 и 10.00.
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