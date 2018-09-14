Гвардьола заявил о желании тренировать национальную сборную

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что был бы не против возглавить национальную сборную. Испанец отметил, что ему всегда было интересно попробовать себя в данной роли.

— Да, я собираюсь тренировать национальную сборную, если мне предоставят такую возможность, — приводит FourFourTwo слова Гвардьолы. — Я хочу попробовать. Мне всегда было это любопытно.

С 2008 по 2012 годы Гвардьола был главным тренером «Барселоны», с которой трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В 2013-2016 годах тренировал мюнхенскую «Баварию», где трижды становился чемпионом бундеслиги, дважды брал кубок Германии и по разу выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В 2016 году испанец возглавил «Манчестер Сити». В минувшем сезоне «горожане» стали чемпионами Англии под руководством каталонского специалиста.