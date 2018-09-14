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Гетце: «Думаю, что у Болта всё получится в футболе»
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Гетце: «Думаю, что у Болта всё получится в футболе» 

Soccer News + ещё 2 6 часов назад
Фото: Soccer News
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце считает, что ямайский легкоатлет Усэйн Болт сможет проявить себя в большом футболе.
Напомним, что спринтер играет за австралийский «Сентрал Кост Маринерс».
"Думаю, что у Болта всё получится в футболе. Не знаю об уровне австралийской лиги и какие команды там выступают, но Усэйн — спортсмен со способностями, которые важны в том числе и в футболе. Когда он тренировался с «Боруссией», было очень интересно просто познакомиться с ним и увидеть, как атлет из другого вида спорта пришёл в команду и пытался играть в футбол. Болт смотрелся хорошо. Должен признаться, что ждал от него худшего", — отметил немец.
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