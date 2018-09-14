Хоккеисты теряют сумасшедшие деньги! Три хита игрового дня КХЛ

1. ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО «АВТОМОБИЛИСТ»!

Конечно, о том, что клуб из Екатеринбурга мощно усилился перед этим сезоном и должен войти в компанию привычных лидеров Востока, говорили все лето.

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Но кто бы мог подумать, что именно «Автомобилист» возглавит турнирную таблицу КХЛ на старте сезона. Мало того! Вчера свившие гнездо в Балашихе омские «ястребы» сложили, наконец, крылья перед вратарем «Магнитки» — 0:1. Причем, к команде Боба Хартли претензий нет. Играть два дня кряду против «Ак Барса» и «Магнитки» — сюжет из ночных кошмаров.

Однако после поражения омичей приходится констатировать: «Автомобилист» — единственная команда, которая пока не познала поражений в нынешнем сезоне. И это при том, что у СКА их уже два. У ЦСКА — вообще три!

А вот у еще недавно скромного клуба из Екатеринбурга шесть матчей — шесть побед. Круто! Прямо как в популярном некогда «Горце» — «Остаться должен только один».

И кто теперь остановит разогнавшийся «Авто»?

Трудно поверить, но бело-голубые уступили на выезде сперва рижанам, а вчера и «Словану» и в итоге опустились аж на предпоследнее место в Западной конференции. Хуже дела только у минчан.

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Поражение в Братиславе стало особенно обидным, потому что в третьем периоде москвичи показали характер и отыгрались с 0:2. Но упустили победу, схватив в концовке очередное необязательное удаление.

Да что там, Кагарлицкий сейчас — лучший бомбардир КХЛ! Единственный, кто набрал уже 8 (1+7) очков. Но и результативная игра первой тройки не спасает бело-голубых от обиднейших поражений.

Ведь они также лидеры по… пропущенным шайбам! 21 гол в шести встречах. Столько же только у «Сибири», которая сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице КХЛ. Больше — ни у кого!

3. АГЕНТЫ ЖАЛУЮТСЯ НА ПАДЕНИЕ ЗАРПЛАТ

Оказывается, в России сейчас падает не только рубль, но и зарплаты хоккеистов, никак не привязанные к иностранной валюте.

Известные агенты игроков на днях вдруг начали жаловаться в СМИ, что зарплаты их клиентов упали в этом году на 20-30 процентов. Уважаемым в хоккее людям трудно не поверить, раз уж они решились вынести в медийное пространство факты, о который в КХЛ обычно говорить не принято.

Правда, тут, пожалуй, стоит взять во внимание, что за спиной осталась Олимпиада. А перед ней боссы двух армейских клубов были готовы за любые деньги возвращать игравших в НХЛ россиян на родину, чтобы усилить ими на Играх нашу сборную.

Ради этого потолок зарплат проламывался штрафами, как ломом. И в этой ситуации агенты хоккеистов, конечно, своего не упустили. Ну а сейчас идет некий откат. Хотя любоваться звездами через дырявый потолок и сейчас не возбраняется. Но все же известные игроки, повесив олимпийское золото на шею, опять потянулись за океан. И платить запредельные суммы оставшимся в России хоккеистам резона нет. Ждите очередного повышения в предолимпийском году!

А пока можно и бонусы игрокам подрезать, меняя накануне сезона систему начисления очков.