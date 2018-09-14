Агент получил от «Барселоны» 6,6 млн евро за переход Неймара в «ПСЖ»

Агент Андре Кюри получил от каталонской «Барселоны» внушительную выплату за переход нападающего Неймара в «ПСЖ» летом 2017 года. Сине-гранатовые выплатили Кюри, который занимается трансферными делами клуба в Южной Америке, 6,6 млн евро, сообщает Cadena SER.

Стоит отметить, что Кюри, несмотря на перспективу большого гонорара, призывал Неймара остаться в «Барселоне». Для личной беседы с игроком он в прошлом году летал в Нью-Йорк. Не исключено, что агенту причиталась еще большая компенсация, если бы бразилец продлил контракт с сине-гранатовыми.

Напомним, «ПСЖ» заплатил за переход Неймара 222 млн евро. Это рекордная сумма трансфера в мировом футболе. В сезоне-2017/18 форвард провел 20 матчей в чемпионате Франции, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Также на его счету 7 матчей, 6 голов и 3 результативные передачи в Лиге чемпионов прошлого сезона.

25 февраля 2018 года в матче с «Марселем» Неймар получил растяжение правой лодыжки и трещину пятой плюсневой кости. Форвард пропустил остаток клубного сезона, но успел восстановиться к чемпионату мира-2018, где помог сборной Бразилии дойти до четвертьфинала.