Какую музыку слушают солисты BTS?

Кажется, у корейской группы BTS, прошедшей не один десяток интервью, уже и спросить нечего. Но помните ли, когда им задавали вопрос об их собственном музыкальном вкусе? Видимо, и художественный руководитель музея Грэмми, Скотт Голдман (Scott Goldman) тоже этого момента не упомнил и решил поинтересоваться, какая музыка сейчас играет в голове у солистов одного из самого популярного бойзбэнда. Оказалось, что Ви (V) сейчас слушает Дрейка (Drake), Чимин (Jimin) слушает Криса Брацна (Chris Brown), Шуга (Sugar) и RM — Трэвиса Скотта (Travis Scott), Джин (Jin) хоть и имени не помнил, зато напел Despacito, Джи-Хоуп (J-Hope) предпочитает Пола Маккартни (Paul McCartney), а вот Джангкук (Jungkook) слушает всё подряд. View this post on Instagram Hang tight for just a few moments — we'll meet you soon on the BBMAs stage! #BTS_BBMAs #방탄소년단 의 무대가 얼마 남지 않았습니다. 2018 빌보드 뮤직 어워즈에서 만나요👋

A post shared by BTS official (@bts.bighitofficial) on May 20, 2018 at 7:10pm PDT После Скоту стало интересно, каким тогда был первый альбом, который приобрели парни. Ви рассказал, что первым купил альбом Girls’ Generation’s в 2009, Шуга — альбом Eminem 1996, Джангук — IU, RM, помнит, купил альбом TVXQ!’s «The Way U Are», а первые альбломы Чимина и Джи-Хоупа совпали — BoA. Но всё-таки самым оригинальным оказался Джин: первым в своей жизни он купил альбом собственный группы, который назывался 2 Cool 4 Skool.

Казалось бы, все такие одинаковые, поют в одной группе, работают в одном направлении, но в то же время такие разные, даже в вопросе о любимых жанрах расходятся: Ви предпочитает джаз, Шуга, RM и Чимин — хип-хоп и R&B, Джин— рок и Джангкук — хаус. Зато все как один ответили, откуда они черпают вдохновение — от всего, что происходит вокруг.