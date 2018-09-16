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Кроуфорд — о травмах: состояние постоянно ухудшалось, я мог только сидеть
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Кроуфорд — о травмах: состояние постоянно ухудшалось, я мог только сидеть 

Чемпионат.com + ещё 2 5 часов назад
Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд рассказал, что он близок к возвращению на лёд, но пока не знает, когда это случится. В последний раз он играл 23 декабря 2017 декабря, пропустив три шайбы после семи бросков в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз».
«Симптомов уже почти нет, но врачи ещё не разрешают играть. Сейчас я себя хорошо чувствую. В последние два месяца моё состояние стабильно улучшалось, а в последние две недели я даже пару раз вставал на коньки и чувствовал себя нормально. Но я ещё не готов играть. Мне кажется, что я не так много растерял с учётом того, как долго меня не было. Я неплохо двигался. В целом занятие прошло хорошо. Мы хотим повысить интенсивность, но торопиться не будем. Мы многого добились в последнее время, но пока сложно говорить, когда я буду готов на 100%. Хотя в последние два месяца прогресс очевиден.
Прошлый сезон? Состояние постоянно ухудшалось. Дело дошло до того, что я мог только сидеть. Прогресса не было. Мы решили, что стоит попробовать выйти на лёд в Аризоне в феврале. Тогда ещё не всё было потеряно для команды в плане турнирного положения. Но потом оно ухудшилось, и стало понятно, что не стоит рисковать. Лучше заняться полноценным лечением, чем гнать лошадей», — цитирует Кроуфорда официальный сайт НХЛ.
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