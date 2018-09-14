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Ждахин: «Благодаря вертикали, четкому взаимодействию с Омском игроки КХЛ вызываются в „Югру“
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Ждахин: «Благодаря вертикали, четкому взаимодействию с Омском игроки КХЛ вызываются в „Югру“ 

SPORT24.ru 7 часов назад
Главный тренер «Югры» Алексей Ждахин высказался о взаимодействии с «Авангардом». После исключения «Югры» из КХЛ по итогам сезона-2017/18 команда стала фарм-клубом «Авангарда».
«Привлекаем молодых постепенно, при этом многие по возрасту еще имеют возможность получать практику в МХЛ в «Мамонтах». Скажем, у нас крепкая вратарская линия Иванников — Шилин. Но совсем рядом с этими именитыми голкиперами и юный Кузмаул, один из лидеров «Мамонтов». Будем давать шансы и этому перспективному голкиперу.
От имени тренерского штаба хотел бы поблагодарить руководство клуба за создание вертикали КХЛ — ВХЛ — МХЛ. Хоккеисты, которые в данный момент не проходят в состав «Авангарда», благодаря четкому взаимодействию с Омском сразу же вызываются в Ханты-Мансийск. С другой стороны, повторюсь, у нас есть отличная подпитка от своих «Мамонтов». Это профессиональная ситуация, которая позволяет развиваться и «Югре», и всей вертикали в целом.
Мы активно приглашаем игроков из «Авангарда», но нужно понимать, что в «Югре» они изначально находятся в равных условиях с хоккеистами на постоянных контрактах и призывниками из «Мамонтов». Все решает честная конкуренция, и не всегда, скажем, все «ястребы» в итоге проходят в состав. Хотя у подавляющего большинства игроков из «Авангарда» мотивация близкая к идеальной», — цитирует тренера Russia-Hockey.
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