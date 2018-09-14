Каррера: «Терри мог усилить не только оборону, но и всю нашу команду»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что Джон Терри мог стать не только усилением обороны, но и всей команды.

— Терри в «Спартаке» — что это: мечта, пиар или стопроцентное усиление?

— Выбрал Джона, потому что был уверен — он бы усилил не только оборону, но и всю нашу команду, учитывая его личность и менталитет победителя. Уверен в этом, потому что общался с Конте. Антонио подтвердил мое мнение о Терри. В общем, я не ошибся в этом выборе.

Напомним, что 37-летний англичанин отказался от перехода в московский клуб по личным причинам.