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Каррера: «Терри мог усилить не только оборону, но и всю нашу команду»
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Каррера: «Терри мог усилить не только оборону, но и всю нашу команду» 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что Джон Терри мог стать не только усилением обороны, но и всей команды.
— Терри в «Спартаке» — что это: мечта, пиар или стопроцентное усиление?
— Выбрал Джона, потому что был уверен — он бы усилил не только оборону, но и всю нашу команду, учитывая его личность и менталитет победителя. Уверен в этом, потому что общался с Конте. Антонио подтвердил мое мнение о Терри. В общем, я не ошибся в этом выборе.
Напомним, что 37-летний англичанин отказался от перехода в московский клуб по личным причинам.
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