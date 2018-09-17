Ещё
Егор Крид прокомментировал свое выступление в Волжском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Егор Крид прокомментировал свое выступление в Волжском 

АиФ Волгоград + ещё 19 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волжском 17 сентября прошел концерт Егора Крида. Артист остался доволен им.
Сразу после концерта репер опубликовал видео, на котором прокомментировал свое выступление и поблагодарил пришедших на него поклонников. «Волгоград. Вышел, как из бани, течет ручьем. Спасибо всем, каждому из вас, кто был сегодня на концерте. Это было круто», — рассказал он.
Напомним, концерт должен был пройти 27 мая в Волгограде в Дворце спорта, однако площадку закрыли по решению суда из-за нарушения правил пожарной безопасности.
АиФ Волгоград: последние новости
В чемпионате WorldSkills Russia примет участие более 200 волгоградцев Стартовало голосование конкурса «Мисс офис», в финал вышли 3 волгоградки Волгоградцы стали призерами военно-спортивной игры «Зарница»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа19
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам27
Загитова ответила Медведевой72
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение