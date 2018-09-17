Егор Крид прокомментировал свое выступление в Волжском

В Волжском 17 сентября прошел концерт Егора Крида . Артист остался доволен им.

Сразу после концерта репер опубликовал видео, на котором прокомментировал свое выступление и поблагодарил пришедших на него поклонников. «Волгоград. Вышел, как из бани, течет ручьем. Спасибо всем, каждому из вас, кто был сегодня на концерте. Это было круто», — рассказал он.

Напомним, концерт должен был пройти 27 мая в Волгограде в Дворце спорта, однако площадку закрыли по решению суда из-за нарушения правил пожарной безопасности.