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В скандал между Тимати и Нурмагомедовым вмешался ещё один боец UFC
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В скандал между Тимати и Нурмагомедовым вмешался ещё один боец UFC 

Russianshowbiz.info + ещё 16 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
В конфликтную ситуацию, сложившуюся между Тимати и Хабибом Нурмагомедовым, вмешался российский боец UFC Дмитрий Смоляков, который решил занять сторону своего коллеги по профессиональному поприщу.
Мужчина выложил в Инстаграм картинку сатаны и фото Тимати, указывая на схожесть в жесте рукой. «Знак сатанистов», — гласит надпись. Смоляков утверждает, что своими песнями Тимати вызывает у своих слушателей лишь алчность и зависть. По его мнению, репер призывает людей к разврату.
Тимати предпочёл не отвечать на обвинения Смолякова, оставив их на суд фанатам.
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Вы не понимаете о чем говорил Хабиб ❓❗️ посмотрите и почитайте литературу в интернете о масонах, и о том, как душу продали дьяволу люди❗️ Этот выродок тимати и его окружение являются детьми сатаны, все, что несут его песни это разврат, грязь, вызывают у людей зависть, алчность и тд.. на его концертах, нюхают, пьют, курят, занимаются развратом, Ангелы там не живут❗️ Он не поёт ни слова о Боге, нет ни одного призыва к религии❗️ Это самый настоящий черт и мне все равно, что будет и кто мне попробует предьявить, глаза не обманешь ❗️Только истинно верующие люди никогда не станут на сторону сатаны❗️ @khabib_nurmagomedov хоть он первый, кто высказался открыто и честно, спасибо за это❗️
Публикация отDima Smoliakov (@all_is_good_dima)
12 Сен 2018 в 11:34 PDT
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