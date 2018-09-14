«Сибирь» расторгла контракт с Юнттилой

Форвард Юлиус Юнттила покидает «Сибирь», сообщает официальный сайт клуба. Его контракт расторгнут по обоюдному согласию.

Хоккейный клуб «Сибирь» и нападающий Юлиус Юнттила расторгли контракт по обоюдному согласию. pic.twitter.com/JsZMqcB2jj

— Hockey Club Sibir (@hcsibir) September 14, 2018

27-летний финн провел на старте сезона все пять матчей за команду и не отметился в них результативными действиями. Его показатель полезности составил «-2».

Напомним, Юнттила перешел в «Сибирь» в апреле этого года, подписав с клубом двухлетнее соглашение. Ранее он выступал за свой родной «Кярпят» и шведский «Лулео».

В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком регулярного чемпионата и плей-офф финской SM-liiga.

Добавим, что «Сибирь» остается единственным клубом, который пока не набрал ни одного очка. В пятницу команда примет «Нефтехимик».