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«Сибирь» расторгла контракт с Юнттилой
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«Сибирь» расторгла контракт с Юнттилой 

Советский спорт + ещё 7 6 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Форвард Юлиус Юнттила покидает «Сибирь», сообщает официальный сайт клуба. Его контракт расторгнут по обоюдному согласию.
Хоккейный клуб «Сибирь» и нападающий Юлиус Юнттила расторгли контракт по обоюдному согласию. pic.twitter.com/JsZMqcB2jj
— Hockey Club Sibir (@hcsibir) September 14, 2018
27-летний финн провел на старте сезона все пять матчей за команду и не отметился в них результативными действиями. Его показатель полезности составил «-2».
Напомним, Юнттила перешел в «Сибирь» в апреле этого года, подписав с клубом двухлетнее соглашение. Ранее он выступал за свой родной «Кярпят» и шведский «Лулео».
В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком регулярного чемпионата и плей-офф финской SM-liiga.
Добавим, что «Сибирь» остается единственным клубом, который пока не набрал ни одного очка. В пятницу команда примет «Нефтехимик».
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