Игорь Гераськин: Я запомнил Романова

Игорь , с победой! Какие эмоции после победы над одним из лидеров КХЛ? — Настроение отличное, эмоции положительные. Главное, что мы взяли два очка. Они были очень нужны нам после обидного поражения от «Слована» . Теперь работаем дальше — едем в Ярославль.

— Тип игры «Северстали» против «Локомотива» будет отличаться от сегодняшней? — Это нам тренеры подскажут, как построить игру, чтобы принести команде победу. Будем стараться выполнить их установки.

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— Матч против ЦСКА получился ярким, скоростным и богатым на силовые приемы. Вам прилетало не раз, но силовой от Александра Романова особенно запомнился… — Ну, могу сказать, что я его тоже запомнил! Романова.

— Отомстите? — Я не собираюсь намеренно грубить или бегать за ним по всей площадке — это мне несвойственно, не мой стиль. Но если когда-нибудь попадется подходящий момент, я его отработаю как надо.

— Вы лично не знакомы? Наверняка играли в МХЛ? — Может, по молодежке и встречались, но, чтобы лично знакомиться — я такого не помню.

— На ваше физическое состояние это как-то повлияло? — Нет, все нормально. Это же мужская игра.

— Начался сезон, и он наглядно показывает, что у кого и где не доработано и над чем стоит потрудиться еще. Чего не хватает «Северстали» на данном отрезке чемпионата, чтобы постоянно показывать хорошую игру и побеждать? — А вот как раз стабильности нам пока и не хватает. Можем одолеть ЦСКА, но проигрываем «Словану» — эти скачки не есть хорошо. Мы должны в каждой игре показывать качественный хоккей и добиваться победы. А для этого нужно еще, конечно, реализовывать моменты. Например, в Братиславе мы должны были побеждать, имели столько голевых моментов, но не довели их до нужного нам результата. Будем исправляться!