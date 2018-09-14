В Оренбурге пройдут соревнования по спортивному ориентированию

16 сентября в областном центре пройдет открытый Кубок города по спортивному ориентированию в Зауральной роще.

Организаторы соревнований — комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга, управление образования администрации города Оренбурга и областная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Оренбургской области».

К участию в соревнованиях допускаются юноши, девушки, мужчины и женщины, имеющие медицинский допуск в возрастных группах: МЖ — 10, МЖ — 12, МЖ — 14, МЖ — 16, МЖ — Элита и МЖ — Ветераны.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

16 сентября

14.00 — 14.50 прибытие и регистрация участников (у спуска с моста через Урал в районе сцены);

15.00 — старт дистанции «кросс-классика»;

15.30 — старт дистанции «велокросс-лонг»;

18.00 — подведение итогов, награждение.

В этот же день пройдут финальные соревнования чемпионата города по шахматам среди женщин. Место проведения: МБУ СШ № 2 «Прогресс», отделение шахмат (ул. Краснознаменная, 43). Начало в 11.00.