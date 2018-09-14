Терри испугался журналистов и отказал «Спартаку», «Ростов Арену» затопило перед игрой сборной России, Месси и Роналду борются за Погба …

"Евро-Футбол.ру" самым внимательным образом следит за происходящим в футбольном мире. В рамках нашей традиционной рубрики мы выбрали самые горячие слухи недели и представили их вашему вниманию.

Эпопея с трансфером Джона Терри в «Спартак» завершилась. Известнейший английский защитник был близок к переходу в российскую Премьер-лигу, но сделка сорвалась. Решение отказать «красно-белым» сам Терри объяснил семейными обстоятельствами. Такое объяснение выглядит довольно странно. Джон уже прошёл медобследование, получил визу, договорился об условиях контракта и даже обзавёлся новым подписчиком в Instagram в лице Массимо Карреры . И только после всего этого Терри решил обсудить всё с семьёй?

Embed from Getty Images

Поговаривают, что решение Терри не переходить в «Спартак» продиктовано иными моментами. И это не промах в серии пенальти в московском финале Лиги чемпионов. Дело в том, что футболист в последнее время подвергся давлению со стороны общественности и со стороны британской прессы. Учитывая напряжённые отношения между Россией и Англией, возможный переход Терри в «Спартак» на Туманном Альбионе приравнивался чуть ли не в государственной измене. Оценив ситуацию, Джон решил не портить свою репутацию на родине и отказался от поездки в Москву. Теперь Терри может вернуться в " Астон Виллу " в качестве игрока или в «Челси» в качестве тренера молодёжного состава.

"Ростов Арену" затопило перед игрой Россия — Чехия

В понедельник сборная России разгромила Чехию со счётом 5:1. Оказывается, товарищескому поединку предшествовала форс-мажорная ситуация на «Ростов Арене». За три часа до стартового свистка на кухне стадиона прорвало трубу. Это привело к тому, что микст-зона и вход для гостей категории VIP оказались затоплены. Весь персонал стадиона был направлен на ликвидацию последствий потопа. Особенно важно было привести в порядок зону VIP, поскольку там должен был пройти губернатор. Микст-зоне повезло меньше. Её пришлось переместить в другое помещение.

Embed from Getty Images

Форвард «Барселоны» не хотел платить за счёт в свой день рождения

Если футболист выступает за такой великий клуб, как «Барселона», то это вовсе не значит, что он не считает деньги и не задумывается о сумме счетов в развлекательных заведениях. Тому примером является форвард Мунир Эль-Хаддади . Свой 23-й день рождения он решил отпраздновать в элитном ночном клубе в шумной компании из тридцати человек. После завершения праздника Эль-Хаддади получил счёт на сумму в 16 тысяч евро. Футболист не захотел платить, поскольку изначально договорился о предварительной стоимости банкета в 8 тысяч евро. Ситуация зашла в тупик, а потому на место была вызвана полиция. Под давлением службы правопорядка Мунир всё-таки расплатился по счёту.

Месси и Роналду борются за Погба

Погба вроде бы подписал мировую с Жозе Моуринью. По крайней мере, до следующего лета. Тем не менее, слухи о переходе французского полузащитника в другой клуб продолжают возникать с завидным постоянством. Фигурируют три клуба — «Ювентус», «Барселона» и "Реал" . Мино Райола якобы пообещал Погба трансфер в один из испанских грандов, однако в ситуацию вмешались также два звёздных игрока современности. Слухи говорят, что Криштиану Роналду призывает «Ювентус» выиграть гонку за Погба. По мнению португальца, с Полем в составе «старая синьора» способна выйти на более высокий уровень. Лионель Месси, в свою очередь, призывает Погба перейти в «Барселону» и даже контактировал с французом.

Embed from Getty Images

Балотелли весит 100 килограмм

Одиозный нападающий Марио Балотелли снова оказался в центре внимания. Итальянец подвергся критике за своё выступление в матче против Польши. Арриго Сакки даже обвинил Балотелли в недостатке интеллекта, нарвавшись на ответную грубость со стороны агента форварда Миной Райолы. Оказывается, проблема Балотелли заключается не в уровне интеллекта или беспечности. Всё банально просто — СуперМарио находится в ужасном физическом состоянии. На первый сбор с «Ниццей» итальянец приехал с весом в 100 килограмм — на 12 килограмм больше, чем было в конце прошлого сезона. Из-за плохого состояния Балотелли был исключён сначала из состава сборной Италии, а затем и из состава «Ниццы».

Embed from Getty Images