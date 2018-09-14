Хавбек «Атлетико» отказался переходить в «Барселону»

Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Сауль Ньигес отказался переходить в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, испанский хавбек был приоритетным трансфером для каталонского гранда, однако сам отказался переходить в стан соперника.

Отметим, что Сауль был частью сделки по Давиду Вилье , который переходил из «Барселоны» в «Атлетико» в 2013-м году. На тот момент, в случае ухода хавбека, каталонский клуб должен быть приоритетным вариантом для футболиста.

В контракте Сауля с «Атлетико» прописаны отступные в размере 150 млн евро. В этом сезоне он сыграл в четырех матчах Ла Лиги, забив при этом один гол.