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Хавбек «Атлетико» отказался переходить в «Барселону»
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Хавбек «Атлетико» отказался переходить в «Барселону» 

LiveSport.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Сауль Ньигес отказался переходить в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, испанский хавбек был приоритетным трансфером для каталонского гранда, однако сам отказался переходить в стан соперника.
Отметим, что Сауль был частью сделки по Давиду Вилье, который переходил из «Барселоны» в «Атлетико» в 2013-м году. На тот момент, в случае ухода хавбека, каталонский клуб должен быть приоритетным вариантом для футболиста.
В контракте Сауля с «Атлетико» прописаны отступные в размере 150 млн евро. В этом сезоне он сыграл в четырех матчах Ла Лиги, забив при этом один гол.
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