«Колесо наказаний» вместо штрафов. В «Лейпциге» оригинально борются за дисциплину

Главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник придумал оригинальный способ борьбы с нарушением дисциплины. Вместо штрафов провинившиеся игроки должны будут запускать «колесо наказаний».

В их число входят: сделать подарки для всех 60 сотрудников клуба, постирать грязные футболки, нарядиться балериной, поработать в клубном магазине, провести экскурсию по стадиону, подавать мячи, постричь газон, поработать водителем автобуса, официантом или поваром. Еще один сектор колеса называется «удача» — по всей видимости, при его выпадении игрок избегает наказания.

RB Leipzig boss Ralf Rangnick has introduced a 'wheel of fortune' for badly behaved players, with punishments including… 🎁 Buy gifts for all 60 club staff members 👕 Clean the dirty kits 👯 Dress like a ballerina 🏪 Work in the club shop 🏟️ Be a stadium tour guide pic.twitter.com/uKBeOZ89nd

— JAFA ⚽️📲 (@jafa) 13 сентября 2018 г.