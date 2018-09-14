Волейбол. Сборная России посетила храм перед вторым матчем чемпионата мира

Российские волейболисты побывали у мощей святого и сфотографировались с подарком Путина. Никакие соперники теперь не страшны?

«Россия, вперёд!» — громко пробасил проходящий мимо священник. А сборная России только-только вышла из автобуса, чтобы посмотреть на исторический центр города Бари, где проходят матчи группы С чемпионата мира по волейболу. На полноценную экскурсию времени не было, а потому команда приняла решение в первую очередь добраться до сердца города — базилики Святого Николая — центру притяжения туристов и паломников со всей Европы.

Всё дело в том, что в Бари с XI века находятся мощи Николая Чудотворца — святого, особенно почитаемого в России. Так что с одной стороны, поездка в базилику — элемент культурного просвещения, с другой — возможность заручиться поддержкой высших сил. Хотя в Бари нашу команду и так поддерживают многие: не только этот священник, но и полдюжины людей за полчаса прогулки подходили к игрокам, интересовались результатами и желали удачи.

Базилика сама по себе оказалась строением величественным и завораживающим. Команда на протяжении нескольких минут рассматривала высокое здание во всех подробностях.

Оценив красоту и масштабы храма, игроки и тренеры обратились к стоящему в углу памятнику Николаю Чудотворцу. Рядом с ним и было решено сделать командную фотографию.

Оказалось, что памятник, установленный на площади перед базиликой, был привезён в Бари… из России. Это работа Зураба Церетели , подаренная городу президентом России Владимиром Путиным в 2003 году. На табличке за памятником можно прочесть его пожелания.

Рассмотрев всё снаружи, команда проследовала внутрь. В нижнем зале храма за массивной металлической решёткой установлен саркофаг с мощами Николая Чудотворца. Игроки и тренеры сборной с интересом слушали лекцию об устройстве саркофага и истории о святом.

После окончания экскурсии кто-то из игроков просил партнёров сделать фото на память…

… а кто-то перед иконой задумался о чём-то сокровенном.

После посещения базилики, команда ненадолго разделилась. Часть отправилась в сувенирную лавку — купить подарки родным и близким, или просто оценить ассортимент.

Другая группа отправилась на соседнюю улочку — там можно было подкрепиться мороженым.

Пока одна часть команды приобретала сувениры в местном магазинчике, другая тоже времени не теряла — на телефоне старшего тренера Серджо Бузато смотрела матч сборных США и Австралии. Американцы, одержав победу в двух первых партиях, неожиданно забуксовали и едва довели дело до победы на тай-брейке. Правы были те, кто ждал от Австралии больших сюрпризов.

Увидеть в Бари фаната московского футбольного «Спартака» — тоже сюрприз. Присмотритесь — он на фото в нижнем правом углу. Болельщик явно со стажем — над ромбом располагается лишь одна звезда. А в 2013-м из-за изменений правил подсчёта титулов их стало четыре.

Разумеется, куда же без фотографий с местными жителями? Высокорослые Артём Вольвич Дмитрий Мусэрский нарасхват в любой точке земного шара. И Бари — не исключение. Игроки уже давно привыкли к такому вниманию, и к просьбам относятся с пониманием и улыбкой.