Волейбол. Сборная России посетила храм перед вторым матчем чемпионата мира 

Российские волейболисты побывали у мощей святого и сфотографировались с подарком Путина. Никакие соперники теперь не страшны?
«Россия, вперёд!» — громко пробасил проходящий мимо священник. А сборная России только-только вышла из автобуса, чтобы посмотреть на исторический центр города Бари, где проходят матчи группы С чемпионата мира по волейболу. На полноценную экскурсию времени не было, а потому команда приняла решение в первую очередь добраться до сердца города — базилики Святого Николая — центру притяжения туристов и паломников со всей Европы.
Всё дело в том, что в Бари с XI века находятся мощи Николая Чудотворца — святого, особенно почитаемого в России. Так что с одной стороны, поездка в базилику — элемент культурного просвещения, с другой — возможность заручиться поддержкой высших сил. Хотя в Бари нашу команду и так поддерживают многие: не только этот священник, но и полдюжины людей за полчаса прогулки подходили к игрокам, интересовались результатами и желали удачи.
Базилика сама по себе оказалась строением величественным и завораживающим. Команда на протяжении нескольких минут рассматривала высокое здание во всех подробностях.
Оценив красоту и масштабы храма, игроки и тренеры обратились к стоящему в углу памятнику Николаю Чудотворцу. Рядом с ним и было решено сделать командную фотографию.
Оказалось, что памятник, установленный на площади перед базиликой, был привезён в Бари… из России. Это работа Зураба Церетели, подаренная городу президентом России Владимиром Путиным в 2003 году. На табличке за памятником можно прочесть его пожелания.
Рассмотрев всё снаружи, команда проследовала внутрь. В нижнем зале храма за массивной металлической решёткой установлен саркофаг с мощами Николая Чудотворца. Игроки и тренеры сборной с интересом слушали лекцию об устройстве саркофага и истории о святом.
После окончания экскурсии кто-то из игроков просил партнёров сделать фото на память…
… а кто-то перед иконой задумался о чём-то сокровенном.
После посещения базилики, команда ненадолго разделилась. Часть отправилась в сувенирную лавку — купить подарки родным и близким, или просто оценить ассортимент.
Другая группа отправилась на соседнюю улочку — там можно было подкрепиться мороженым.
Пока одна часть команды приобретала сувениры в местном магазинчике, другая тоже времени не теряла — на телефоне старшего тренера Серджо Бузато смотрела матч сборных США и Австралии. Американцы, одержав победу в двух первых партиях, неожиданно забуксовали и едва довели дело до победы на тай-брейке. Правы были те, кто ждал от Австралии больших сюрпризов.
Увидеть в Бари фаната московского футбольного «Спартака» — тоже сюрприз. Присмотритесь — он на фото в нижнем правом углу. Болельщик явно со стажем — над ромбом располагается лишь одна звезда. А в 2013-м из-за изменений правил подсчёта титулов их стало четыре.
Разумеется, куда же без фотографий с местными жителями? Высокорослые Артём Вольвич и Дмитрий Мусэрский нарасхват в любой точке земного шара. И Бари — не исключение. Игроки уже давно привыкли к такому вниманию, и к просьбам относятся с пониманием и улыбкой.
В пятницу, 14 сентября сборной России предстоит сыграть с командой Туниса. В этом матче никакие чудеса российским поклонникам волейбола точно не нужны. Однако дальше соперники будут только сложнее. И, как знать, может быть, Николай Чудотворец однажды будет признан покровителем не только моряков да купцов, но и российских спортсменов.