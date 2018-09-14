Силкин: хочется, чтобы «Локомотив» начал набирать обороты после матча с «Динамо» 

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых с «Локомотивом» в 7-м туре РПЛ.
«Ожидаю сегодня победу «Динамо»! Я человек «Динамо! Конечно, будет очень трудная игра, с учётом того, что в прошлом году не очень хорошо складывались результаты. „Локомотив“ опытная команда с опытным тренером, они свои обороты наберут, но хочется, чтобы они начали набирать свои обороты после игры с „Динамо“. „Динамо“ набрали хорошие кондиции, но они играли с командами не из первой шестёрки. Сыграли со »Спартаком» — не получилось. Хочется, чтобы «Динамо» сохранило то, что имеет сейчас: коллективная игра, самоотдача. Ну и нужно начинать набирать очки с такими командами, как «Локомотив», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.