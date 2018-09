Все билеты на GGG–Канело 2 проданы, Баранчик рвётся к вершине, Хрюнов ищет королеву — соцсети

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны полезной (и не очень) информацией. А vRINGe.com их тем временем внимательно отслеживает и традиционно предлагает вашему вниманию подборку самого интересного.

See you on September 15th #teamGGG

Канело Альварес после последней пресс-конференции рвётся в бой

Terminamos la última conferencia de prensa. Estamos listos para regresar al ring!? Final press conference done! We are ready to get back to the ring! #caneloggg2 #thisiswar#teamcanelo#rogerdubuis



12 Сен 2018 в 2:18 PDT Леди и джентльмены, все билеты на реванш Головкин — Альварес проданы!

#CaneloGGG2 is officially sold out!? Get your tickets to the closed circuits in Vegas at Ticketmaster.com

12 Сен 2018 в 8:56 PDT Открытая тренировка Хайме Мунгуйи

step by step



12 Сен 2018 в 11:52 PDT Джарретт Хёрд работает с тяжёлым мешком

This left back! I’m trying to break somebody ribs. ⚡️ #SwiftNation



12 Сен 2018 в 2:09 PDT У Дионтэя Уайлдера нет сомнений

DOUBT IS NEVER AN ISSUE WHEN DOING WHAT I SAID I WOULD DO… I’M JUST WAITING ON THE BELL TO RING. ASTRONOMICAL MINDSET‼️ #BOMBZQUAD



12 Сен 2018 в 7:41 PDT Гэри О’Салливан отлично себя чувствует на открытой тренировке

Public workout time. Feeling great. #teamspike #celticwarriorsontour #sept25 #gggcanelo2 #boxing #ko #ggg #canelo



13 Сен 2018 в 1:39 PDT Шон Портер встретился с Тедди Атласом

Good to get some time in today with my guy @teddy_atlas while he’s in town for #CaneloGGG2.



12 Сен 2018 в 5:03 PDT Рэй Бельтран со знакомым шерифом

Always good to see my friend Oscar Barragan?



12 Сен 2018 в 12:42 PDT Энтони Джошуа в ледяной ванне

Mindset ~ Ice Cold ❄ #AJBXNG



12 Сен 2018 в 3:06 PDT Иван Баранчик покоряет непреступную стену

Отличный день, спасибо моему другу Стасу что вытянул меня и спасибо моим друзьям @sergeynovikov81 и @daria_koso что всегда поддерживают компанию, превосходный вечер! #1 #ibf #boxing #championtheworld #onlyvictory #beast #ivanbaranchyk



12 Сен 2018 в 6:58 PDT Давид Бенавидес : «Я всегда был толстяком, но я оставался преданным и сфокусированным — и мои мечты осуществились»

I was always that fat boy but I stayed dedicated and focused and made my dreams come true. Don’t ever let someone tell you, your dreams aren’t possible you can accomplish anything with the right mindset #dedication #fatboyD



12 Сен 2018 в 7:20 PDT Рёта Мурата делает растяжку

練習、明日からスパーリングも復帰出来そう、頑張ります! 練習後のストレッチ中の写真ですね #boxing #patdayallday #ボクシング



13 Сен 2018 в 5:06 PDT Кларесса Шилдс работает на лапах

Crush time coming soon ❗️❕‼️Claressa «Beat em Down» Shields!



12 Сен 2018 в 4:28 PDT Призыв Руслана Проводникова

Что бы ни происходило в жизни, мой призыв— Не сдавайся!☝? … #РусланПроводников #спорт #здороваястрана #здороваяРоссия #Березово #югра #сибирь #teamRP #ЕР86



13 Сен 2018 в 3:54 PDT Эндрю Табити продолжает скоростную работу на лапах с Джеффом Мэйуэзером

Me And @floydjoymayweathersr Having a Great Time Working Hard At Mayweather Boxing Club. Thanks @floydmayweather keeping the gym up with the new remodeling. Having his fighters train at the Best Gym In Vegas!



12 Сен 2018 в 6:35 PDT Амир Хан поужинал с друзьями…

Dinner with friends @nabeel_mussarat @faryalmakhdoom @anooshemussarat @mishamussarat @edmundkissner @sanjaykapoor2500



12 Сен 2018 в 2:02 PDT …и сфотографировался на фоне своего постера

What a poster #Champion #London



12 Сен 2018 в 3:43 PDT Фернандо Варгас с Абелем Санчесом

Ran into my good friend Abel Sanchez here at the weighinns for @team_alacran here Hard Rock here in Los Vargas Nevada!. ?@team_alacran fights EARLY tomorrow at 2pm so if u can make it here BE EARLY! #DonnaGetAtYoBoy #TeamAlacran?



12 Сен 2018 в 2:58 PDT Влад Хрюнов ищет королеву единоборств

#Repost @box_ko_ with @get_repost ・・・? ВНИМАНИЕ КАСТИНГ!?Стань лицом и ведущей ярчайших боевых шоу в России!? Стань Russian Queen of the Fight УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 1⃣ — подпишись на аккаунт в instagram @box_ko_ 2⃣ — выложи фото с кратким рассказом о себе и причиной участия в конкурсе. Почему именно ты достойна стать лицом российских боевых искусств? 3⃣ — обязательно поставь хэшег #Queenofthefightrus и отметь страницу @box_ko_?⏳?Офлайн-кастинг проекта «Russian Queen of Fight» с участием самых ярких претенденток состоится 3 октября. Жюри возглавит голливудский актер и президент российской промоутерской компании «Жара Fight» Стивен Сигал !? Победительница проекта получит титул «Queen of the Fight» и право представлять бойцов самого жаркого шоу «ЖАРА в ОКТЯБРЕ» 9 октября на арене Vegas City Hall и в эфире канала МАТЧ БОЕЦ. ? Обращаем внимание, что по правилам конкурса, к кастингу допускаются только участницы достигшие 18 лет. #жараfight #стивенсигал #stivensigal #кастинг #москва



13 Сен 2018 в 8:02 PDT Постер вечера бокса 27 октября в Лондоне

Banger at The Copper Box! @_john_ryder_ v Sirotkin final eliminator — @tcheeseman1995 v @dghost88_ British title, @chamberlain_ v @thedukewatkins — @ruthlessryan12 v @itsjordangill for Commonwealth title and @1jakeball v @_craigrichards_ for WBA international live on @skysports and @dazn_usa?



‪Heavyweight shoot out at @wembleystadium — @davidprice_1 will face Russia’s Sergei Kuzmin in the #JoshuaPovetkin card next Saturday? @SkySportsBoxing @DAZN_USA ‬



13 Сен 2018 в 7:38 PDT Подготовка Сергея идёт полным ходом

Посмотреть эту публикацию в Instagram?Всё под контролем?? Everything's under control. #boxingtraining #vsenabox #worldofboxing #teamkuzmin #trening #22september #wembleystadium #boxing #champion #всенабокс #мирбокса #22сентября #чемпион #боксёр @vsenabox @fight_fabrika @gennadiimashianov @vadimkteam



12 Сен 2018 в 6:47 PDT Йорденис Угас с братом…

Ha sido un viaje increíble hombre. Gracias por tantos años de amor, apoyo y de amistad. Gracias por ser mi familia y espero Dios quiera que siempre sea así. No puedo decir cuanto significa. Que estes orgulloso de mi. Te amo hermano. #thankgod #chango #orula #TheblkPrince



12 Сен 2018 в 10:49 PDT …и ведущим вечеров бокса телеканала Showtime Брайаном Кастером

My friend @bcustertv Always showing love and respect. Thankful! #thankgod #chango #orula #TheblkPrince



