Жиль де Ферран: Мы выбрали оптимальную стратегию

В Сингапуре Фернандо Алонсо уступил только представителям трех сильнейших команд и финишировал седьмым. Стоффель Вандорн по ходу гонки отыграл шесть позиций и закончил её 12-м.

Фернандо Алонсо (7-й): «Я очень рад седьмому месту! Как правило, для подобного результата нам нужны какие-либо инциденты у соперников впереди, но сегодня вся первая шестерка добралась до финиша, так что для нас это седьмое место позади быстрейших машин сравнимо с победой!

Мы выступили безупречно, реализовав верную стратегию. По ходу первого отрезка мне удалось по максимуму использовать преимущество шин UltraSoft, а затем я перешел на Soft и заработал для команды немало очков. В какой-то момент гонки я был быстрейшим в пелотоне, что на такой сложной трассе особенно приятно!

Для меня гонка не выглядела скучной, поскольку приходилось держать отрыв на случай выезда машины безопасности, к тому же мы не знали, в какой момент соперники позади отправятся на пит-стоп. Пусть я ехал совершенно один, требовалось постоянно следить за ситуацией.

Мы знали, что характеристики сингапурской трассы должны подойти нашей машине, но в оставшихся гонках ситуация будет складываться по-разному: где-то мы будем более конкурентоспособны, где-то — менее. Для меня главной задачей будет стабильно зарабатывать очки, чтобы помочь команде в Кубке конструкторов».

Стоффель Вандорн (12-й): «Неплохая гонка, учитывая всего один выезд машины безопасности сразу после старта и небольшое количество инцидентов. Серьезная авария была лишь на первом круге, но от той ситуации мы ничего не выиграли.

Я держал хороший темп, когда настало время первых пит-стопов. Мы решили проехать продолжительный первый отрезок, за счет чего я отыграл сразу несколько мест. К моменту моего пит-стопа шины были сильно изношены, но всё же позволяли держать определенный ритм, а соперники в то время пропускали лидеров на круг, что тоже нам помогло.

Мы понимали, что в воскресенье выглядим увереннее, чем в субботу, но на уличной трассе всё зависит от результата в квалификации. Досадно, что сегодня я не смог заработать очков».

Жиль де Ферран, спортивный директор: «Думаю, мы можем быть довольны результатом, уик-энд завершился для команды весьма позитивно! На дистанции машина демонстрировала отличную скорость, а наши специалисты выбрали оптимальную стратегию для обоих гонщиков.

Стоффель очень чисто провел гонку и на свободной трассе держал высокий темп, что позволило в отсутствие каких-либо инцидентов в пелотоне отыграть шесть позиций. Фернандо сработал фантастически и сумел финишировать седьмым, притом в какой-то момент он показал быстрейший круг в гонке, что можно считать отличной наградой не только для гоночной бригады, но и для всех сотрудников McLaren».