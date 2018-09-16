В матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» примет грозненский «Ахмат». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве сегодня, 16 сентября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Его ассистентами будут Владимир Миневич и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Владимир Сельдяков.
В минувшем туре чемпионата России «Спартак» вничью сыграл с петербургским «Зенитом» (0:0), а «Ахмат» на домашнем стадионе одержал победу над «Уфой» со счётом 2:1. После шести туров «Спартак» имеет в активе 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту». «Ахмат» (7) — на 11-й строчке.