«Урал» — «Ростов» — 1:1. Видеообзор матча

«Ростов» сыграл вничью с «Уралом» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:1. На 47-й минуте после подачи с углового с правого фланга в центр штрафной «Ростова» Вараздат Ароян точным ударом головой отправил мяч в угол ворот. Спустя две минуты Аяз Гулиев на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, прострелил низом в центр на линию вратарской, где Алексей Ионов ударом в касание расстрелял ворота.

Видеообзор матча можно посмотреть на канале РПЛ в Rutube.

«Урал» набрал 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата. «Ростов» заработал 14 баллов и вышел на второе место, опередив по дополнительным показателям «Спартак», у которого столько же очков.