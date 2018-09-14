Тест: все ли вы знаете о детстве и личной жизни политиков

Их показывают по телевизору, о них пишут газеты. Речи и поступки этих людей всегда приковывают внимание. Но все это рабочая сторона жизни политиков. А что вы знаете об их детстве и семье?

День рождения Дмитрия Медведева (14 сентября экс-президент России, председатель правительства Российской Федерации отмечает 53-летие) «Летидор» решил отметить познавательным тестом. Не бойтесь, вам не нужно будет вспоминать ключевые даты истории страны (вы можете пройти наш тест «На какую оценку вы сдадите ЕГЭ по истории») и даже не придется угадывать главу государства по детской фотографии (на нашем сайте был тест «Угадайте политика по детской фотографии»).

Наш тест покажет, можете ли вы гордиться своими познаниями о детстве и семейной жизни политиков. Результаты вам огласит сегодняшний именинник Дмитрий Анатольевич Медведев.

Фото: www.visualrian.ru Пройдите другие наши тесты:

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