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Тест: все ли вы знаете о детстве и личной жизни политиков
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Тест: все ли вы знаете о детстве и личной жизни политиков 

Letidor.ru 6 часов назад
Фото: Letidor.ru
Их показывают по телевизору, о них пишут газеты. Речи и поступки этих людей всегда приковывают внимание. Но все это рабочая сторона жизни политиков. А что вы знаете об их детстве и семье?
День рождения Дмитрия Медведева (14 сентября экс-президент России, председатель правительства Российской Федерации отмечает 53-летие) «Летидор» решил отметить познавательным тестом. Не бойтесь, вам не нужно будет вспоминать ключевые даты истории страны (вы можете пройти наш тест «На какую оценку вы сдадите ЕГЭ по истории») и даже не придется угадывать главу государства по детской фотографии (на нашем сайте был тест «Угадайте политика по детской фотографии»).
Наш тест покажет, можете ли вы гордиться своими познаниями о детстве и семейной жизни политиков. Результаты вам огласит сегодняшний именинник Дмитрий Анатольевич Медведев.
Фото: www.visualrian.ru  Пройдите другие наши тесты:
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