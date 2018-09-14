Хавбек «Барселоны» хочет от клуба повышения зарплаты 

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассчитывает на продление контракта с клубом, сообщает "Советский спорт".
При этом хорват отметил, что надеется на повышение своего оклада.
"У меня действующий контракт с «Барселоной», он рассчитан до 2021 года. Надеюсь, мы сможем его продлить. Я сильно хочу этого. Хочу наслаждаться каждой игрой и каждой тренировкой, раз клуб уверен во мне.
Ожидаю ли прибавку к зарплате? Да", — приводит слова хавбека Mundo Deportivo.
30-летний Ракитич защищает цвета каталонского клуба с 2014 года.
Ранее Ракитич объяснил, почему решил отказаться от перехода в «Пари Сен-Жермен».