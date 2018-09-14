Футболист «МанСити» Стерлинг требует от клуба повышения зарплаты

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг готов остаться в клубе, если ему поднимут заплату. Он просит поднять недельный оклад со 175 000 до 275 000 фунтов.

По информации The Times, в ближайшее время по этому поводу состоятся переговоры между игроком и руководством клуба. Если условия Стрелинга будут приняты, он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов английской премьер-лиги.