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Футболист «МанСити» Стерлинг требует от клуба повышения зарплаты
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Футболист «МанСити» Стерлинг требует от клуба повышения зарплаты 

Вести.Ru + ещё 5 12 минут назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг готов остаться в клубе, если ему поднимут заплату. Он просит поднять недельный оклад со 175 000 до 275 000 фунтов.
По информации The Times, в ближайшее время по этому поводу состоятся переговоры между игроком и руководством клуба. Если условия Стрелинга будут приняты, он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов английской премьер-лиги.
На данный момент больше всех в чемпионате Англии зарабатывает чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес. Его недельный оклад составляет 350 тысяч фунтов в неделю.
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