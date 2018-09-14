Выходные 15-16 сентября в Белгороде: «Кросс нации» и джигитовка

Этап чемпионата мира по программированию

Студенческие команды Белгорода поучаствуют в чемпионате мира по программированию ACM ICPC Южного подрегиона. Тур будет длится четыре часа, на русском языке, материалы предоставляются жюри.

Что: соревнования

Где: ТРК «МегаГринн»

Когда: 16 сентября 10.00 Акция «Белый цветок»

Акция начнется с торжественного шествия от университетского храма Святого Архангела Гавриила к площади возле спорткомплекса Светланы Хоркиной , где в течение всего дня будет работать благотворительная ярмарка. Также здесь пройдут творческие мастер-классы, благотворительные аукционы.

В этом году акция посвящена 100-летию со дня гибели семьи Романовых, известной благотворительной деятельностью, и 150-летию со дня рождения императора Николая II

Благодаря «Белому цветку» с 2013 по 2017 годы в Белгороде собрали 17 млн рублей, на которые оказали помощь 47 тяжелобольным детям.

Что: благотворительная акция

Где: 15 сентября с 13.00 Когда: СК Светланы Хоркиной

Реконструкция концерта

Симфонический оркестр Белгородской филармонии приглашают на историческую реконструкцию своего первого концерта. В этом году оркестру исполняется 25 лет. Музыканты исполнят для слушателей Сороковую симфонию Моцарта и два венгерских танца Брамса. Концерт бесплатный.

Что: концерт симфонического оркестра

Где: площадь перед зданием Белгородской филармонии

Когда: 16 сентября в 17.00 «Кросс-нации»

В эту субботу Белгород в восьмой раз присоединится ко Всероссийскому дню бега «Кросс нации — 2018». Регистрация участников начнётся в 10.00, а на первую дистанцию профессиональные спортсмены и любители бега выйдут в 12.00.

Что: забег

Где: велолыжероллерная трасса «Олимпия»

Когда: 15 сентября в 11.30 Крестный ход 107-ю годовщину со дня канонизации святителя Иоасафа белгородцы отметят Крестным ходом. Христиане пройдут с мощами чудотворца и святителя Иоасафа пройдут от Николо-Иоасафовского собора к часовне на месте обретения мощей. Здесь пройдет чтение акафиста святителю и всенощное бдение.

Что: Крестный ход Где: Николо-Иоасафовский собор

Когда: 16 сентября 15.00 Кубок губернатора Белгородской области по конному спорту

В этом году в соревнованиях примут участие представители конноспортивных школ Воронежской, Курской, Орловской и Белгородской областей. Своё мастерство в джигитовке 15 сентября покажет Екатерина Иноземцева . А 16 сентября пройдут соревнования по выездке. Посетители и болельщики также смогут покататься на лошадях.

Что: джигитовка

Где: конноспортивная школа НИУ «БелГУ»

Когда: 15-16 сентября с 10.00