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Выходные 15-16 сентября в Белгороде: «Кросс нации» и джигитовка
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Выходные 15-16 сентября в Белгороде: «Кросс нации» и джигитовка 

АиФ + ещё 1 3 часа назад
Фото: АиФ
Этап чемпионата мира по программированию
Студенческие команды Белгорода поучаствуют в чемпионате мира по программированию ACM ICPC Южного подрегиона. Тур будет длится четыре часа, на русском языке, материалы предоставляются жюри.
Что: соревнования
Где: ТРК «МегаГринн»
Когда: 16 сентября 10.00  Акция «Белый цветок»
Акция начнется с торжественного шествия от университетского храма Святого Архангела Гавриила к площади возле спорткомплекса Светланы Хоркиной, где в течение всего дня будет работать благотворительная ярмарка. Также здесь пройдут творческие мастер-классы, благотворительные аукционы.
В этом году акция посвящена 100-летию со дня гибели семьи Романовых, известной благотворительной деятельностью, и 150-летию со дня рождения императора Николая II.
Благодаря «Белому цветку» с 2013 по 2017 годы в Белгороде собрали 17 млн рублей, на которые оказали помощь 47 тяжелобольным детям.
Что: благотворительная акция
Где: 15 сентября с 13.00  Когда: СК Светланы Хоркиной
Реконструкция концерта
Симфонический оркестр Белгородской филармонии приглашают на историческую реконструкцию своего первого концерта. В этом году оркестру исполняется 25 лет. Музыканты исполнят для слушателей Сороковую симфонию Моцарта и два венгерских танца Брамса. Концерт бесплатный.
Что: концерт симфонического оркестра
Где: площадь перед зданием Белгородской филармонии
Когда: 16 сентября в 17.00  «Кросс-нации»
В эту субботу Белгород в восьмой раз присоединится ко Всероссийскому дню бега «Кросс нации — 2018». Регистрация участников начнётся в 10.00, а на первую дистанцию профессиональные спортсмены и любители бега выйдут в 12.00.
Что: забег
Где: велолыжероллерная трасса «Олимпия»
Когда: 15 сентября в 11.30  Крестный ход  107-ю годовщину со дня канонизации святителя Иоасафа белгородцы отметят Крестным ходом. Христиане пройдут с мощами чудотворца и святителя Иоасафа пройдут от Николо-Иоасафовского собора к часовне на месте обретения мощей. Здесь пройдет чтение акафиста святителю и всенощное бдение.
Что: Крестный ход  Где: Николо-Иоасафовский собор
Когда: 16 сентября 15.00  Кубок губернатора Белгородской области по конному спорту
В этом году в соревнованиях примут участие представители конноспортивных школ Воронежской, Курской, Орловской и Белгородской областей. Своё мастерство в джигитовке 15 сентября покажет Екатерина Иноземцева. А 16 сентября пройдут соревнования по выездке. Посетители и болельщики также смогут покататься на лошадях.
Что: джигитовка
Где: конноспортивная школа НИУ «БелГУ»
Когда: 15-16 сентября с 10.00
АиФ: последние новости
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