В Адыгее идет онлайн-голосование на звание лучшего «Народного участкового» 

11 сентября стартовал первый этап конкурса «Народный участковый». Граждане могут просмотреть на официальном сайте МВД по Республике Адыгея анкеты участников конкурса.
Для того, чтобы отдать голос за конкурсанта, который, по-вашему мнению, достоин звания «Народного участкового», необходимо проголосовать на сайте МВД по Республике Адыгея в специально созданном разделе «Народный участковый».
Онлайн-голосование продлится по 20 сентября текущего года.
Конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором отборочном этапе. Он продлится с 7 по 16 октября.
По результатам второго тура, лучший участковый уполномоченный территориального органа МВД России примет участие в финальном этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.