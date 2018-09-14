Кузьменко: «Что я зарабатываю 60-70 млн рублей — это все бред. Это очень большие деньги»

Форвард СКА Андрей Кузьменко высказался о своем переходе из ЦСКА в СКА с точки зрения финансового аспекта. Кузьменко обменяли в Питер на олимпийского чемпиона Сергея Калинина

Кузьменко является обладателем Кубка Харламова, а также становился лучшим игроком, бомбардиром и снайпером МХЛ в сезоне 2016/17. В минувшем сезоне КХЛ он провел 45 матчей за ЦСКА в регулярном чемпионате и набрал 25 (13+12) очков. В плей-офф к четырем заброшенным шайбам добавил одну результативную передачу.

«Я никогда не просил обмена. ЦСКА — мой родной клуб. Как я мог просить об обмене?! Разговоры со СКА велись с июня. Я до последнего не верил, что ЦСКА сможет отдать своего воспитанника. Вся эта ситуация жутко нервировала. Когда я был на турнире в Сочи с олимпийской сборной, мне позвонили и сказали, что все практически решено. Уже не мог думать о хоккее, хотелось дождаться официальных новостей.

То, что написали, что я зарабатываю 60-70 млн рублей, это все бред. Это очень большие деньги! Я столько не зарабатываю.

Говорят, что в СКА меньше 50 млн никто не получает? Получают, конечно. Ерунда все это. Да вообще деньги для меня никогда не были важны. Я хочу играть в хоккей и получать от этого удовольствие. В моем возрасте нельзя гнаться за деньгами. Сколько дают — столько дают. Отец всегда говорит, что заработать я успею и в 30 лет.

Я сам всегда бережно относился к деньгам. Я же работаю в поте лица, как могу пойти и потратить большую сумму на какую-то шмотку? У меня пока нет возможности приобрести хорошую машину, я, в первую очередь, купил квартиру в Москве. У себя в районе, рядом с родителями. Не понимаю, как можно на вещи тратить большие деньги. Я из другой семьи, у меня нет желания ролексы покупать. Я простой парень. Сейчас будет приходить зарплата, хочу родителям дачу построить. Уже нашел участок. Хочется отблагодарить их за то, что они для меня сделали. Давно уже о машине мечтаю, но пока все не получается», — сказал хоккеист в эксклюзивном интервью с корреспондентом Sport24.ru Дарьей Тубольцевой.

СКА подписал контракт с Кузьменко на 4 года