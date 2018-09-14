Ещё
Суркис: «5-6 лет назад я бы уволил Хацкевича, но сейчас ему надо дать шанс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суркис: «5-6 лет назад я бы уволил Хацкевича, но сейчас ему надо дать шанс» 

Евро-футбол.Ру 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не собирается увольнять Александра Хацкевича с поста рулевого команды.
"Остается ли Хацкевич? Не понимаю, почему задаете такой вопрос. Я нигде не выражал мнения, что хочу его убрать или поменять. Да, результаты не совсем обнадеживают. Хацкевич строит молодую, новую команду. Мы можем с вами дискутировать, но так оно и есть. Играют молодые и перспективные ребята. Давайте все вместе наберемся терпения и подождем еще. Надеюсь, что у него все получится.
Мы второй сезон подряд не попадаем в Лигу чемпионов. В прошлом году это можно было списать на то, что Хацкевич только принял команду. Сейчас, зная меня, 5-6 лет назад я бы убрал главного тренера. Но я вижу, какую титаническую работу проводит Александр с молодыми игроками. Как ему тяжело привить им футбол, в который он бы хотел играть. Считаю, что ему надо дать еще шанс. Уверен, если команда услышит его и меня, большие победы будут не за горами", — сказал функционер.
В чемпионате Украины «Динамо» после шести сыгранных матчей занимает третье место.
Евро-футбол.Ру: последние новости
У Хосонова скончался брат Во Франции утверждают, что Балотелли прибыл на предсезонный сбор "Ниццы" с весом в 100 кг Более тысячи болельщиков посетили автограф-сессию Селихова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин11
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Черчесов отрекся от очередного иностранца в сборной
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение