Суркис: «5-6 лет назад я бы уволил Хацкевича, но сейчас ему надо дать шанс»

"Остается ли Хацкевич? Не понимаю, почему задаете такой вопрос. Я нигде не выражал мнения, что хочу его убрать или поменять. Да, результаты не совсем обнадеживают. Хацкевич строит молодую, новую команду. Мы можем с вами дискутировать, но так оно и есть. Играют молодые и перспективные ребята. Давайте все вместе наберемся терпения и подождем еще. Надеюсь, что у него все получится.

Мы второй сезон подряд не попадаем в Лигу чемпионов. В прошлом году это можно было списать на то, что Хацкевич только принял команду. Сейчас, зная меня, 5-6 лет назад я бы убрал главного тренера. Но я вижу, какую титаническую работу проводит Александр с молодыми игроками. Как ему тяжело привить им футбол, в который он бы хотел играть. Считаю, что ему надо дать еще шанс. Уверен, если команда услышит его и меня, большие победы будут не за горами", — сказал функционер.

В чемпионате Украины «Динамо» после шести сыгранных матчей занимает третье место.