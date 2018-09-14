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Полина Киценко открывает собственную спортивную студию
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Полина Киценко открывает собственную спортивную студию 

Harper’s Bazaar 5 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Наш главный идеолог здорового образа жизни Полина Киценко уже поставила на лыжи и собрала на пробежку всю светскую Москву, а теперь планирует отправиться с фитнес-программами по всему миру. Делимся подробностями.
Студия персонального тренинга #SlimFitClub откроется в «Лужниках» в конце осени. Здесь будут проходить indoor— и outdoor-тренировки, программы по подготовке к спортивным соревнованиям и лекции. Директором клуба станет Евгений Клюквин — мастер спорта по лыжным гонкам, победитель и призер этапов Кубка России и призер международных и всероссийских марафонов. Он и команда профессиональных тренеров помогут улучшить самочувствие, добиться желаемых форм и полюбить наконец-таки киноа — теперь воплотить в жизнь лозунг #через5летна5летмоложе смогут все желающие.
Давним подписчикам Полины знакомо ее «спортивное краеведение» — еще с середины нулевых она организовывает фитнес-поездки для себя и родных по самым интересным спортлокациям (девичники #SlimBitchClub, кстати, проходят именно в рамках этих путешествий). Посетители студии тоже будут принимать участие в экспедициях. Первая состоится уже в начале октября: 10 счастливчиков отправятся с Полиной и ​Евгением Клюквиным на австрийский курорт Целль-ам-Зе прокачивать мышцы, гулять среди Альп и слушать лекции «Прямой речи».
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