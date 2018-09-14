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«Форт Боярд», «Игры разума» и «Warhammer»: северян приглашают на первый в Архангельске «Geek fest»
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«Форт Боярд», «Игры разума» и «Warhammer»: северян приглашают на первый в Архангельске «Geek fest» 

29.ru 5 часов назад
Фото: 29.ru
Желающие смогут сфотографироваться с косплейщицами
Фестиваль гик-культуры впервые пройдет в Архангельске. Погрузиться в мир оживших героев игр, кино и комиксов архангелогородцы смогут 23 сентября в областном Доме молодежи.
— Интерактивные площадки, среди которых один из прародителей всех квестов — «Форт Боярд», удивительный и безграничный мир виртуальной реальности от «Игр разума», захватывающая атмосфера игры «Warhammer», возможность ощутить ностальгию от ретро-игр своего детства — все это и многое другое ждет северян на фестивале «Geek fest», — рассказали о событии организаторы.
Гости фестиваля смогут оценить достижения современной науки на научной площадке от Технопарка САФУ. Также у пришедших будет шанс продемонстрировать свои навыки в турнирах по «Mortal Kombat XL» и «Tekken 7», вновь пережить яркие моменты из жизни любимых героев аниме и комиксов на кинопоказе в режиме «нон-стоп».
Фестиваль «Geek Fest» пройдет 23 сентября с 12 до 20 часов в областном Доме молодежи. Вход свободный.
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