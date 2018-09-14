Жители ЮЗАО выбрали самого сильного

В зоне отдыха «Тропарево» прошли окружные соревнования по силовым видам спорта и фестиваль воркаута.

Абсолютным чемпионом по армрестлингу стал житель Котловки Кирилл Идрис. О секрете успеха сказал кратко: «Надо тренироваться и слушать наставника». Тренер Кирилла Валерий Андрян вспомнил, как 10 лет назад в центр досуга «Котловка» пришел щупленький паренек и сказал: «Хочу быть сильным». И стал.

А вот честь Гагаринского района защищал житель Гамбии Бакари Туре. Он приехал на чемпионат мира по футболу и остался до конца визы. Тренируется в спортивном центре «Космос» с местной футбольной командой под руководством тренера Кирилла Ахунова. Москва Бакари очень нравится. Он в восторге от многочисленных дворовых спортплощадок и гостеприимства москвичей.