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Борис Майоров: Не переживайте за СКА! Олигархи в КХЛ, как были, так и будут
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Борис Майоров: Не переживайте за СКА! Олигархи в КХЛ, как были, так и будут 

Карельские вести + ещё 1 5 часов назад
Фото: SovSport.Ru
В сентябре СКА несколько озадачил своих болельщиков, неровно начав чемпионат и расположившись на непривычной для себя позиции в середине таблице. После уверенного разгрома «Ак Барса» (5:1) в матче Открытия армейцы потерпели два поражения кряду — от «Торпедо» (3:4) и «Салавата Юлаева» (1:4). Да и «Йокерит» не без труда одолели в Санкт-Петербурге только в овертайме — 4:3.
— В этом сезоне в КХЛ уже не будет ярко выраженного лидера? С армейской гегемонией покончено? — Если судить по первым результатам, лидеры Запада действительно уже не так сильны, как год назад, — соглашается Борис Майоров. — Но я бы не беспокоился, что питерские армейцы резко сдадут свои позиции. Вспоминаю, как Илья Воробьев начинал сезоны, будучи главным тренером «Магнитки»… Тоже ни шатко, ни валко. У каждого специалиста — своя методика подготовки к чемпионату. И, судя по всему, Воробьев от своей не отказался, даже не взирая на прошлогодний неудачный опыт.
Я не думаю, что за одно лето КХЛ вот так вдруг возьмет и уравняет силу клубов. Олигархи в нашей лиги как были, так и остались. Да, где-то прибавила молодежь, к примеру, в «Локомотиве». Но большинство команд просто перетасовали составы. Игроки у нас гуляют по маршруту «Спартак» — «Сибирь» — «Нефтехимик» — «Северсталь»… И обратно. Ну что это кардинальным образом может изменить?
Два очка, которые дают теперь за победу уменьшают разрыв между лидерами и аутсайдерами только на бумаге. А на льду-то разница в силе команд остается приличной.
P. S. Сегодня вечером команда Ильи Воробьева пройдет очередную проверку боем, встретившись в Санкт-Петербурге со «Спартаком», который в лиге за глаза называют фарм-клубом питерских армейцев.
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По материалам: www.sovsport.ru
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