Известный бизнесмен открыл в Красноярске школу спортивных единоборств

Известный предприниматель, глава агрохолдинга Goldman Group Роман Гольдман открыл в Красноярске школу спортивных единоборств. Научиться боксу или каратэ в ней может любой желающий, сообщил портал Sibnovosti.ru.

«Сначала предполагалось, что это будет корпоративный спортивный зал, но потом концепция немного поменялась. Роман решил открыть школу для широкой аудитории. Здесь можно заниматься практическим любыми видами единоборств: каратэ, кикбоксингом, классическим боксом», — цитирует издание директора по маркетингу Goldman Group Владислава Шевнина.

По его словам, сам бизнесмен уже четыре года регулярно занимается тайским боксом. Помимо тренировок в зале пять-шесть раз в неделю, он выезжает в тренировочные лагеря за границей.

В планах Гольдмана открыть сеть таких школ по всей стране. В единственном пока зале в Красноярске под руководством опытных тренеров могут заниматься дети от пяти лет.