Более 30 тыс. впервые проголосовавших на выборах мэра зарегистрировали билеты на концерты в «Олимпийском»

Более 30 тыс. молодых москвичей, впервые проголосовавших на выборах мэра, в первые сутки после дня голосования зарегистрировали билеты на концерты в спорткомплексе «Олимпийский». Об этом сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома.

«Более 30 тыс. молодых москвичей в первые сутки после выборов зарегистрировали билеты на концерты с участием топовых российских звезд, которые пройдут в СК «Олимпийский» 20-22 сентября. Всего за три дня концерты смогут посетить около 60 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что флаеры с промокодом для получения билетов на концерты «Зачем молчать, когда есть голос!» выдавали на избирательных участках всем молодым москвичам в возрасте от 18 до 30 лет, которые пришли голосовать на выборах мэра Москвы 9 сентября.

«Чтобы попасть на концерт, флаер необходимо зарегистрировать на сайте golosa2018.ru, выбрать подходящую дату и распечатать электронный билет. Регистрация будет открыта до тех пор, пока будут свободные места в «Олимпийском»», — добавляется в сообщении.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября 2018 г.