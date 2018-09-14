Ещё
Более 30 тыс. впервые проголосовавших на выборах мэра зарегистрировали билеты на концерты в «Олимпийском»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 30 тыс. впервые проголосовавших на выборах мэра зарегистрировали билеты на концерты в «Олимпийском» 

Агентство «Москва» + ещё 2 5 часов назад
Фото: Южные горизонты
Более 30 тыс. молодых москвичей, впервые проголосовавших на выборах мэра, в первые сутки после дня голосования зарегистрировали билеты на концерты в спорткомплексе «Олимпийский». Об этом сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома.
«Более 30 тыс. молодых москвичей в первые сутки после выборов зарегистрировали билеты на концерты с участием топовых российских звезд, которые пройдут в СК «Олимпийский» 20-22 сентября. Всего за три дня концерты смогут посетить около 60 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что флаеры с промокодом для получения билетов на концерты «Зачем молчать, когда есть голос!» выдавали на избирательных участках всем молодым москвичам в возрасте от 18 до 30 лет, которые пришли голосовать на выборах мэра Москвы 9 сентября.
«Чтобы попасть на концерт, флаер необходимо зарегистрировать на сайте golosa2018.ru, выбрать подходящую дату и распечатать электронный билет. Регистрация будет открыта до тех пор, пока будут свободные места в «Олимпийском»», — добавляется в сообщении.
Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Дни культуры Москвы пройдут в трех городах Италии 18-25 сентября Законопроект о поощрении заключенных за сдачу норм ГТО могут внести в Госдуму в осеннюю сессию Дж.Монсон поздравит А.Воробьева с победой на выборах губернатора при личной встрече
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин11
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение