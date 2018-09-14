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Кильян Мбаппе: «Финал „ПСЖ“ — „Ювентус“? Я бы с радостью»
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Кильян Мбаппе: «Финал „ПСЖ“ — „Ювентус“? Я бы с радостью» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе отметил, что его команде досталась непростая группа в Лиге чемпионов. Парижане сыграют с «Црвеной Звездой», «Ливерпулем» и «Наполи». По словам форварда, он был бы рад встретиться в финале турнира с «Ювентусом».
— У нас непростая группа, но это нормально для Лиги чемпионов, потому что это главный турнир для европейских команд, — цитирует Football Italia Мбаппе. — Матч против «Наполи» будет сложным. Команды Анчелотти показывают хороший футбол с четкой философией и высоким прессингом. У меня с ним связано неприятное воспоминание — в 2016 году мы с «Монако» проиграли 0:5 в товарищеском матче.
Криштиану Роналду в «Ювентусе»? Он снова вывел итальянский футбол на первый план. В последние годы серия A немного потеряла в престиже. С Роналду люди снова ей заинтересовались.
Финал «ПСЖ» — «Ювентус»? Я бы с радостью.
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