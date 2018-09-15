Юлиан Дракслер: «Счастлив, что смог сыграть 90 минут»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер после победы над «Сент-Этьеном» в матче 5-го тура чемпионата Франции (4:0) отметил, что рад провести 90 минут на поле. Впервые в сезоне немец отыграл всю встречу.

— У меня было тяжелое начало сезона из-за травмы, — цитирует пресс-служба клуба Дракслера. — Я смог сыграть 90 минут сегодня, поэтому я очень счастлив. Я также сумел забить, отдал все силы, чтобы забить этот гол. Для меня важно быть универсальным. Я знаю свою роль в команде, у меня много амбиций, поэтому хочу играть как можно больше.