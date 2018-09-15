Ещё
Юлиан Дракслер: «Счастлив, что смог сыграть 90 минут»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлиан Дракслер: «Счастлив, что смог сыграть 90 минут» 

Спорт-Экспресс + ещё 3 1 час назад
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер после победы над «Сент-Этьеном» в матче 5-го тура чемпионата Франции (4:0) отметил, что рад провести 90 минут на поле. Впервые в сезоне немец отыграл всю встречу.
— У меня было тяжелое начало сезона из-за травмы, — цитирует пресс-служба клуба Дракслера. — Я смог сыграть 90 минут сегодня, поэтому я очень счастлив. Я также сумел забить, отдал все силы, чтобы забить этот гол. Для меня важно быть универсальным. Я знаю свою роль в команде, у меня много амбиций, поэтому хочу играть как можно больше.
Спорт-Экспресс: последние новости
Болельщики смогут понаблюдать за матчем "Кан" - "Лион" из джакузи на бровке Сумасшедший гол Это`О пяткой. Видео Арно Данджума: "Сборная Голландии - моя мечта, но я могу играть и за Нигерию"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимову назвали «пельмениной»16
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке19
Марадона назвал лучшую игру ЧМ-2018 «под косячок»
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт58
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ169
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение